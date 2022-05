In Gottsmannsgrün in der Gemeinde Berg (Landkreis Hof) kam es am Donnerstagnachmittag (05.05.2022) in der Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Daran waren ein Kleintransporter und eine Frau beteiligt, wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilte. Das Fahrzeug hat die Frau erfasst.

Einsatzkräfte der Polizei sind aktuell vor Ort.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild