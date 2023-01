Wie das Landratsamt Hof mitteilt, weise es auch in diesem Jahr Jagdscheinbesitzer des Landkreises Hof darauf hin, ihre Jagdscheine für das Jagdjahr 2023/2024 zu verlängern.

Eine persönliche Vorsprache beim Landratsamt Hof für die Verlängerung des Jagdscheines für das Jagdjahr 2023/24 sei momentan nur nach Terminabsprache möglich.

Es wird daher empfohlen, die Vordrucke für die Jagdscheinerteilung auf der Homepage des Landratsamtes aufzurufen und am PC auszufüllen.

Unter folgendem Link könne der Jagdscheinantrag online ausgefüllt und die erforderlichen Unterlagen hochgeladen werden: https://formularserver.landkreis-hof.de/frontend-server/form/alias/1/form533/

In diesem Fall sei die Übersendung des Jagdscheindokumentes für die Verlängerung ausreichend.

Alternativ könne auch der Vordruck auf der Homepage www.landkreis-hof.de unter Service – Formulare verwendet werden.

Den ausgedruckten und unterschriebenen Antrag mit den erforderlichen Unterlagen sollte dann entweder in den Briefkasten des Rathauses oder beim Landratsamt Hof (Eingang Zulassungsstelle) eingeworfen werden. Alternativ kann der Antrag auch mit der Post (bitte per Einschreiben) an das Landratsamt Hof gesendet werden.

Nach Verlängerung erhalten Jagdscheinbesitzer ihren Jagdschein einschließlich Kostenrechnung mit der Post per Einschreiben zurück.

Vorschaubild: © Pascal Beckmann / pixabay.com (Symbolbild)