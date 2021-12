Das Impfzentrum Hofer Land bietet in den kommenden Tagen und Wochen weitere Impf-Außeneinsätze mit vorheriger Anmeldung an, wie das Landratsamt Hof mitteilt.

Diese finden an folgenden Terminen statt:

- Freitag, 03.12.21, von 11:00 bis 17:30 Uhr in Sparneck, Schulturnhalle (Weißdorfer Straße 21)

- Samstag, 04.12.21, von 10:00 bis 16:00 Uhr in der Turnhalle in Berg (Schulstraße 13). Die Turnhalle ist beheizt. (Impfaktion der Praxis Dr. Häußinger/Dipl. med.Gebert: Auf Wunsch können im Anschluss in der Praxis (Rothleitener Weg 6) Impfzertifikate ausgestellt werden.)

- Montag, 06.12.21, von 11:00 bis 17:30 Uhr im Foyer der Hofer Freiheitshalle (Kulmbacher Str. 4, Eingang über den Parkplatz der Freiheitshalle)

- Dienstag, 07.12.21, von 11:00 bis 17:30 Uhr in Köditz, Göstrahalle (Talstr.)

- Donnerstag, 09.12.21, von 11:00 bis 17:30 Uhr im Foyer der Hofer Freiheitshalle (Kulmbacher Str. 4, Eingang über den Parkplatz der Freiheitshalle)

- Freitag, 10.12.21, von 11:00 bis 17:30 Uhr in Selbitz, Rathaus (Bahnhofstr. 2)

- Dienstag, 14.12.21, von 11:00 bis 17:30 Uhr im Foyer der Hofer Freiheitshalle (Kulmbacher Str. 4, Eingang über den Parkplatz der Freiheitshalle)

- Donnerstag, 16.12.21, von 11:00 bis 17:30 Uhr im Foyer der Hofer Freiheitshalle (Kulmbacher Str. 4, Eingang über den Parkplatz der Freiheitshalle)

- Dienstag, 21.12.21, von 11:00 bis 17:30 Uhr im Foyer der Hofer Freiheitshalle (Kulmbacher Str. 4, Eingang über den Parkplatz der Freiheitshalle)

- Donnerstag, 23.12.21, von 11:00 bis 17:30 Uhr im Foyer der Hofer Freiheitshalle (Kulmbacher Str. 4, Eingang über den Parkplatz der Freiheitshalle)

"Das Angebot richtet sich insbesondere an Bürgerinnen und Bürger, die weniger mobil sind oder aus Altersgründen nicht an den Sonderimpfaktionen ohne Termin teilnehmen können. Deshalb finden die Impf-Außeneinsätze ausschließlich mit vorheriger Terminierung statt.

Termine können telefonisch über die Impfhotline 09281/57-777 (Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 17:00 Uhr) oder online über www.impfzentren.bayern vereinbart werden. Die Impfungen sind kostenfrei und finden mit einem mRNA-Impfstoff statt. Es werden sowohl Auffrischimpfungen als auch Erstimpfungen angeboten.

Mitzubringen sind ein gültiger Ausweis und – falls vorhanden – ein Impfbuch. Darüber hinaus ist es hilfreich, den Aufklärungsbogen für mRNA-Impfstoffe ausgefüllt mitzubringen. Diesen finden Sie auf der Seite des Impfzentrums Hofer Land unter www.impfung-hoferland.de/downloads-mrna-impfstoff/. Alle Sonder-Impftermine, sowohl mit vorheriger Anmeldung als auch ohne Terminierungen, finden Sie unter www.impfung-hoferland.de/impfaktionen-im-hofer-land/."