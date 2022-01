In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (30. auf 31. Dezember 2021) stellte eine Streife der Polizei Rehau ein völlig demoliertes Auto am Straßenrand in Schwarzenbach an der Saale (Landkreis Hof) fest.

Die Ermittlungen ergaben, dass bislang Unbekannte im Fahrzeuginneren einen Sprengsatz gezündet haben, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt.

Schwarzenbach: Böller explodiert im Auto

Am Freitag bemerkten die Beamten ein weißes Auto mit tschechischer Zulassung nahe der Bundesstraße 289 zwischen Quellenreuth und Langenbach. Das Auto wies erhebliche Beschädigungen auf, sodass die Beamten den Wagen genauer unter die Lupe nahmen.

Schnell stellte sich heraus, dass Vandalen eine Scheibe eingeschlagen und im Innenraum des Fahrzeugs einen heftigen Böller gezündet hatten. Die Wucht der Explosion drückte dabei die geschlossenen Türen nach außen und ließ die verschlossene Heckklappe aufspringen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf rund 2.000 Euro.

Bei dem Sprengmittel handelte es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand aller Wahrscheinlichkeit nach nicht um einen handelsüblichen, zugelassenen Böller. Viel eher kommt ein ausländisches Produkt oder ein "Selbstlaborat" in Betracht. Die genauen Untersuchungen hierzu stehen derzeit noch aus.

Kripo Hof ermittelt und bitten Zeugen sich zu melden

Da die Zerstörung des Autos nach dem Strafgesetzbuch ein Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion darstellt, ermittelt jetzt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Hof. Die Beamten richten in dem Zusammenhang folgende Fragen an die Bevölkerung:

Wer ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 20 Uhr und 3.20 Uhr, im Schwarzenbacher Ortsteil Langenbach auf die Detonation aufmerksam geworden?

Wem sind verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Umfeld des weißen Autos aufgefallen?

Wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 entgegen.

Vorschaubild: © Patrick Pleul (dpa-Zentralbild)