Hof vor 55 Minuten

Coronavirus

Gesundheitsbehörde bestätigt weiteren Todesfall: Infizierte Frau gestorben

Im Landkreis Hof hat es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Unterdessen wird die nächtliche Ausgangssperre in Hof voraussichtlich schon ab Dienstag in Kraft treten.