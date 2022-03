Die Zulassungszahlen im Bereich der E-Mobilität steigen auch im Landkreis Hof immer weiter an. Wie das Landratsamt Hof berichtet, wurden allein im vergangenen Jahr 342 reine Elektrofahrzuge im zugelassen. Dies ist eine Steigerung um 110 % gegenüber dem Vorjahr. Auch Hybridfahrzeuge erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Seit 2018 wurde nahezu eine Verdopplung der Zulassungszahlen verzeichnet. Aktuell sind im Landkreis 1.634 Hybridfahrzeuge und 643 rein elektrisch betriebene Fahrzeuge unterwegs.

Vor diesem Hintergrund hat das Klimaschutzmanagement des Landkreises Hof 27 Kommunen befragt, ob vor Ort Bedarf für Ladesäulen besteht. Insgesamt 13 Kommunen nehmen nun an einem entsprechenden Förderprogramm teil, das für Ladesäule und zugehörigen Netzanschluss eine Förderung von 80% vorsieht. Erste positive Bescheide wurden bereits für Geroldsgrün, Rehau, Schauenstein, Schwarzenbach am Wald und Stammbach erteilt. Damit sind aktuell 15 Normal-Ladesäulen und vier Ladesäulen zum Schnellladen in Planung. Die Inbetriebnahme der Ladesäulen soll noch dieses Jahr erfolgen.

Auch am Parkplatz des Landratsamtes Hof können seit September zwei Elektrofahrzeuge zeitgleich an einer öffentlichen Ladesäule geladen werden. Im vergangenen Jahr wurden hier insgesamt 736 kWh Strom getankt. Landrat Dr. Oliver Bär: „Uns ist bewusst, dass viele die Lademöglichkeiten zu Hause oder am Arbeitsplatz nutzen. Parallel ist es gut, dass wir die Ladeinfrastruktur in unserer Region ausbauen. Die steigenden Zulassungszahlen machen die Notwendigkeit deutlich.“