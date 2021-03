Unbekannte Diebe entwendeten in Selbitz im Zeitraum zwischen Freitag (19. März 2021) und (Mittwoch, 24. März 2021) einen kompletten Sattelzug vom Autohof Sellanger. Die Kriminalpolizei Hof nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen des Vorfalls.

Am Freitagmittag stellte der 45 Jahre alte Fahrer des Lastwagens, aufgrund gesundheitlicher Probleme, den Sattelzug mit polnischer Zulassung auf dem Autohof ab, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Als er am darauffolgenden Mittwoch das Fahrzeug wieder abholen wollte, konnte er dieses nicht mehr auffinden. Laut den Angaben des Fahrers hatte er die weiße Sattelzugmaschine der Marke Volvo, mit den amtlichen Kennzeichen WO66358, am Freitag ordnungsgemäß versperrt. An ihr war ein weißer Auflieger des Herstellers Schmitz mit dem Kennzeichen WL886FA angebracht.

Lastwagen in hohem Wert entwendet: Polizei sucht Zeugen

Die Fahrzeugkombination hat insgesamt einen Wert von etwa 130.000 Euro.

Zeugen, die im Zeitraum von Freitag, 19. März 2021, 11.30 Uhr, und Mittwoch, 24. März 2021, 7.30 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen auf dem Autohof im Gemeindeteil Sellanger gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Hof unter der Telefonnummer 09281/7040 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: oneinchpunch/Adobe Stock