Dass auf Bussen Werbung zu sehen ist, erscheint nicht ungewöhnlich. Seit kurzem gibt es allerdings einen Schul- und Linienbus der Firma TBS aus Naila mit besonderem Aufdruck: Auf dem „Demokratie-Bus“ befinden sich Skizzen und Botschaften, die von jungen Menschen aus dem Landkreis gestaltet wurden, wie das Landratsamt Hof berichtet.

Dafür fand im Juni in Regnitzlosau ein Workshop mit der Berliner Agentur Planpolitik statt, die die Teilnehmenden mit kreativen Methoden zum Thema Demokratie miteinander in Austausch brachte. Die gestalteten Entwürfe und Ideen wurden durch die Graphic Recorderin Ulrike Mahr in gemalte Bilder umgesetzt, die nun auf dem Bus zu sehen sind.

„Jugendliche gleich zu Beginn in ein Projekt einzubinden, ist ein Stück gelebte Jugendbeteiligung,“ erklärt Stefan Denzler von „Demokratie leben!“. Der Bus fährt nun bis Ende 2024 auf verschiedenen Strecken im Landkreis Hof: „Die Botschaften auf dem Bus regen zum Nachdenken an. Einige sind mehrdeutig und lassen Raum für verschiedene Interpretationen, während das Gesamtbild des Busses eindeutig ist: Es geht darum, an Vielfalt, Toleranz und demokratische Grundrechte zu erinnern.“

Ziel des Projekts ist es, auf grundsätzliche Werte der Demokratie aufmerksam zu machen und für „Demokratie leben!“ und dessen Jugendforum im Landkreis Hof zu werben. Auf dem Bus ist auch ein QR-Code zur Internetseite www.jugendforum-hof.de angebracht, auf der zukünftig Mitmachaktionen für Jugendliche angeboten werden. Die Mittel für die Gestaltung kommen aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ des Bundesfamilienministeriums, bei dem der Landkreis Hof seit der ersten Förderperiode 2015 dabei ist.

Kreisjugendpflegerin Petra Schultz ist von Beginn an eingebunden: „Unsere Demokratie zu stärken und zu schützen bedeutet, sie zu leben. Das fängt in der Familie an und kein Lebensbereich ist davon ausgenommen. Werde ich bereits als Kind mit meiner Meinung wahr- und ernstgenommen? Habe ich ein Mitspracherecht? Demokratie muss gelebt werden.“ Landrat Dr. Oliver Bär bedankt sich sehr herzlich bei den Jugendlichen für ihren wertvollen Einsatz.