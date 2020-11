Die Bundespolizei aus Hof hat am Montagmorgen (9.11.2020) einen 46-Jährigen kontrolliert. Er war Beifahrer eines Autos mit polnischer Zulassung. Laut Polizeibericht ereignete sich die Kontrolle um kurz nach Mittnacht am Parkplatz Bärenholz in Gattendorf, Landkreis Hof.

Gegen den seit vier Monaten gesuchten Mann lag ein Haftbefehl wegen mehrerer Straßenverkehrsdelikte vor. Das Gericht hatte ihn zu 100 Tagen Freiheitsstrafe oder ersatzweise 1500 Euro Geldstrafe verurteilt.

Gattendorf: Mitarbeiter wird von seinem Chef gerettet

Da der Mann nicht in der Lage war das Geld zu zahlen, rief er seinen Chef in Regensburg an. Der Vorgesetzte eilte sofort zur Regensburger Polizeidienststelle und zahlte die geforderte Summe. Von seinem Haftbefehl befreit, konnte der 46-Jährigen weiterreisen.

Pünklich zum Arbeitsbeginn konnte er wieder beim Regensburger Autounternehmen vor Ort erscheinen.

