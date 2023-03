Zu hohe Geschwindigkeiten und winterliche Straßenverhältnisse haben im Landkreis Hof gleich zu zwei Unfällen am Dienstagvormittag (7. März 2023) geführt, wie die Polizeiinspektion Münchberg berichtet.

Der erste Unfall ereignete sich, als ein 20-Jähriger mit seinem Wagen gegen 6.35 Uhr die Friedrich-Ebert-Straße befuhr. In der Linkskurve in Richtung Wilhelmstraße kam er ins Rutschen, weil er laut Polizei zu schnell unterwegs war. Schließlich prallte er gegen einen Absperrpfosten. Der Polizeiinspektion Münchberg zufolge entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Zwei Verkehrsufälle wegen Glätte im Kreis Hof

Knapp eine halbe Stunde später kam eine 31-Jährige auf der Staatsstraße 2176 in eine ähnliche Situation: Auch sie passte ihre Geschwindigkeit nicht an die glatte Fahrbahn an und verlor dadurch die Kontrolle über ihren Wagen. In der Ortsdurchfahrt Benk kam sie in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenseite und stieß mit dem Auto einer 24-Jährigen zusammen.

Verletzt wurde bei den Unfällen niemand. An beiden Fahrzeugen entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund. 22.500 Euro.

Vorschaubild: © Armin Weigel/dpa/Symbolbild