Am Freitagnachmittag (1. Juli 2022) ist die Feuerwehr im Kreis Hof in Oberfranken zu einem Einsatz an einen Bahnhof alarmiert worden. Am Bahnhof in Köditz hat eine Lokomotive gebrannt. Die Feuerwehr musste den Personenzug kühlen.

Das Feuer war an der Außenseite des Zuges ausgebrochen. Der Lokführer musste deshalb eine Notbremsung einleiten. Wie Jonas Müller von der Feuerwehr aus Köditz im Gespräch mit der Fotoagentur News5 berichtet, zeigte sich den Einsatzkräften beim Eintreffen am Bahnhof ein rauchender Personenzug ohne offene Flammen.

Lokführer kümmerte sich um erste Brandbekämpfung

Der Lokführer kümmerte sich der Notbremsung kurz vor der Haltelinie darum, dass alle Insassen den Zug verlassen. Weiterhin kümmerte er sich um die erste Brandbekämpfung, wie Müller von der Feuerwehr erklärt.

Glücklicherweise blieben alle Personen unverletzt. Der Lokführer wurde lediglich vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Warum der Brand ausbrach, ist noch unklar.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.