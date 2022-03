Ein 14-jähriger Schüler wurde am Dienstagmittag (8. März 2022) in einem Verbrauchermarkt dabei beobachtet, wie er eine Dose Red Bull in der Jackentasche verschwinden ließ. Gegenwert: 1,49 Euro. Beim Passieren der Kasse bezahlte er ausschließlich Süßigkeiten und verließ den Markt, wie die Polizeiinspektion Naila berichtet.

Durch das Marktpersonal konnte dann beobachtet werden, wie der Junge außerhalb des Marktes die Dose aus der Jacke kramte. Die hinzugezogenen Beamten der Nailaer Polizei stellten den Jungen zur Rede und übergaben ihn einem Erziehungsberechtigten.