Am Samstagabend gegen 21.40 Uhr fuhr ein junger Mann aus Schwarzenbach am Wald mit seinem Mofa auf der Walter-Münch-Straße stadtauswärts. Kurz vor dem Ortsausgang kam er nach links von der Straße ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Hierbei verletzte er sich schwer am Bein. Der Verunfallte konnte trotz der schweren Verletzung selbst noch bei Anwohnern um Hilfe bitten. Diese verständigten laut Polizei Naila den Rettungsdienst und die Polizei.

Der Grund für den Unfall dürfte nach erste Ermittlungen der Blutalkoholwert des Mannes gewesen sein. Ein durchgeführter Alkoholtest beim Unfallfahrer erbrachte einen Wert von 1,16 Promille.

Schwindel fliegt auf: Mann hatte versucht, die Versicherung zu betrügen

Weitere Ermittlungen zum benutzten Fahrzeug ergaben, dass das Mofa nicht versichert war. Am Zweirad befand sich noch das grüne Versicherungskennzeichen vom letzten Jahr, welches allerdings mit schwarzer Farbe übermalt war. Hierbei sollte offenbar eine gültige Versicherung für das Fahrzeug vorgetäuscht werden, denn zum 1. März 2023 wechselte die gültige Farbe der Versicherungskennzeichen von grün auf schwarz.

Der schwer verletzte Unfallfahrer wurde stationär im Krankenhaus Münchberg aufgenommen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Vorschaubild: © Hendrik Schmidt (Symbolfoto)