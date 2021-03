Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, im September 2020 unter Einfluss von Betäubungsmitteln auf die Frau aus Marktredwitz losgegangen zu sein. Er soll die allein lebende Seniorin im Eingangsbereich ihres Hauses so schwer verletzt haben, dass sie starb.

Der Jugendliche könnte nach Angaben des Gerichts schuldunfähig sein. In diesem Fall käme eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus infrage. Das Urteil soll am 25. März fallen.