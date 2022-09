Seit Mittwoch (21. September 2022) wird eine Jugendliche aus Oberfranken vermisst. Das teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Gesucht wird demnach die 15 Jahre alte Nourhan Zahweh aus Weißenstadt (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge).

Das Mädchen befand sich am Mittwoch im Sana-Klinikum in Hof. Gegen 9.30 Uhr verließ die 15-Jährige das Krankenhaus - noch vor ihrem Entlassungstermin am selben Tag, "Ersten Hinweisen zufolge könnte sie mit dem Zug Richtung Nürnberg unterwegs sein", erklärt die Polizei. Sie hat Bezug nach Röthenbach.

15-Jährige aus Weißenstadt verlässt Hofer Klinikum vorzeitig - so sieht die Vermisste aus

Das Polizeipräsidium Oberfranken hat sich am Donnerstag (22. September 2022) mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit gewandt.

Nourhan Zahweh wird wie folgt beschrieben:

15 Jahre alt

circa 1,70 Meter groß

wiegt etwa 60 Kilogramm

dunkle/schwarze Haare, zum Dutt gebunden

blau-grüne Augen

Bekleidung:

schwarze Jogginghose

schwarzer Pullover

dunkelrote Jacke

weiße Sneaker

Zeugen, die eine Jugendliche mit dieser Beschreibung gesehen haben oder Informationen über deren Verbleib haben, werden dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hof unter 09281/ 704-0 in Verbindung zu setzen.