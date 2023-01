Die Polizei ist am Freitag (27. Januar 2023) gegen 18.20 Uhr zu einem Supermarkt in Krötenbruck (Landkreis Hof) wegen eines flüchtigen Ladendiebs gerufen worden.

Ein etwa 45-jähriger Mann wurde der Polizeiinspektion Hof zufolge nach der Kasse angehalten, da er zuvor im Laden aufgefallen war und der Verdacht auf Ladendiebstahl bestand. Als er angesprochen wurde, packte der Mann den am Einkaufswagen hängenden Rucksack, rannte aus dem Geschäft und flüchtete in Richtung Südring.

Ladendieb aus Hof hatte möglicherweise mehrere Komplizen

Ein anderer Mann blockierte währenddessen die Nachbarkasse, sodass der Kassierer dem Täter nicht folgen konnte. Zur Tatzeit befanden sich noch zwei weitere Männer im Geschäft, die den Täter möglicherweise unterstützten. Der Dieb hatte den Stand mit den Tabakwaren komplett geleert und in seine Tasche geladen.

Der Wert der Beute beträgt etwa 800 Euro. Trotz eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifen konnte der Täter nicht gefunden werden. Er wird folgendermaßen beschrieben:

circa 40 bis 50 Jahre alt

alt Dreitagebart

etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß

groß trug eine schwarze Jacke und graue Mütze mit der Aufschrift "New Yorker"

und mit der Aufschrift "New Yorker" hatte eine schwarze Sporttasche oder Rucksack mit roten Streifen bei sich

Nach Ladendiebstahl in Marktleuthen: Polizei sucht Zeugen

Zu einem ähnlichen Fall ist es am Freitag (27. Januar 2023) zwischen 14 und 20 Uhr auch in Marktleuthen (Landkreis Wunsiedel) gekommen, wie die Polizeiinspektion Wunsiedel berichtet. Dort sind insgesamt 43 Beutel mit Tabak aus einem Schrank gestohlen worden, der durch einen Schließmechanismus gesichert war, den die Mitarbeiterin an der Kasse nach Klingeldruck der Kunden öffnen kann.

Höchstwahrscheinlich wurde die Kassiererin abgelenkt, weshalb nicht bemerkt wurde, dass die 43 Beutel Tabak im Gesamtwert von 1156 Euro aus dem Schrank und schließlich aus dem Verbrauchermarkt herausgeschmuggelt wurden.

Wegen der Ähnlichkeit der Fälle vermutet die Polizei, dass es sich um dieselben Täter handeln könnte und bittet Zeug*innen, sich entweder mit der Polizei Hof unter der Telefonnummer 09281/7040 oder mit der Polizei Wunsiedel unter der Nummer 09232/9947-0 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Sven Hoppe (dpa)