Hof vor 30 Minuten

"Im Herzen Piraten"

Programm "zum Lachen und Schaudern": Hofer Zoo veranstaltet Piratenfest

Am Sonntag, 10. Juli, veranstaltet der Zoo in Hof ein Piratenfest. Dabei ist ein vielfältiges Programm mit Spiel und Spaß in glorreicher Piratenmanier geboten.