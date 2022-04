Das erste Highlight des Hofer Wochenmarkts fällt ins Wasser. Aufgrund der niedrigen Temperaturen und dem angesagten Schneefall an diesem Wochenende habe sich die Stadt Hof dafür entschieden, die Saisoneröffnung des Wochenmarktes zu verkleinern. Somit entfällt die feierliche Eröffnung.

Wie die Stadt Hof erklärt, seien einige der geplanten Aktivitäten und auch die Händler auf trockenes Wetter oder zumindest auf Temperaturen über dem Gefrierpunkt angewiesen. Manche Anbieter könnten quarantänebedingt nicht kommen. Das gewohnte Marktgeschehen aber bleibe.

Dennoch nähmen einige neue Händler teil. So bleibe es beim Angebot von Nentschauer Kuchen, Kaffee und Crêpes und einem Ausschank von Bier und Spirituosen. Auch warmer Met werde angeboten. Neu ist die Firma Frankenwaldhanf, die ihre Hanfprodukte vorstelle. Wer sich über Karrierechancen informieren will, könne das am Infostand des Karrierecenters Bayreuth der Bundeswehr und den Reservisten der Kameradschaft Hof tun. Für die Kleinen werde es ein Kinderkarussell geben und die Diakonie stelle ihre Bastelartikel vor.

Die Tiefgarage bleibe an diesem Samstag bis 15 Uhr geöffnet. Das nächste Highlight auf dem Wochenmarkt sei dann am Ostersamstag: "das große Ostereiersuchen bei hoffentlich besserem Wetter", heißt es.