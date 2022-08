Am Montag (08. August 2022) hat eine bislang unbekannte, männliche Person am Hofer Untreusee am öffentlichen Großparkplatz exhibitionistische Handlungen durchgeführt. Das berichtet am Donnerstag (11. August 2022) die Polizeiinspektion Hof.

Da die Person für jedermann sichtbar war, fühlten sich Besucher des Parkplatzes belästigt. Der Mann hatte sein Glied aus dem linken Hosenbein seiner Badeshorts gezogen und manipulierte daran. Überdies stöhnte der noch unbekannte Täter. Der Mann ist circa 180 Zentimeter groß und hat blonde bis hellbraune Haare. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hof über die Telefonnummer 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.

