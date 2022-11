Der Tag der offenen Tür im Rahmen der Eröffnung der Leitstelle Pflege Hofer Land vor wenigen Wochen stand ganz im Zeichen des Welthospiztages.

Wie das Landratsamt Hof berichtet, hatte "Wärschtlamo" Marcus Traub aus diesem Anlass "Wärschtla" für den guten Zweck verkauft. Der Erlös aus der Spendenaktion wurde nun an die Palliativeinrichtungen des Hofer Landes übergeben. Die Palliativstation des Sana Klinikums Hof erhält über den Hospizverein Hof 300 Euro, das Hospiz Naila und der Hospizverein Frankenwald e.V. jeweils 200 Euro.

Landrat Oliver Bär (CSU) und Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) dankten den Vertretern der Hospize für ihre Arbeit. „Diese Spendenschecks gehen an Einrichtungen, die uns wirklich am Herzen liegen“, so Oliver Bär. „Nicht immer ist es leicht, diese Arbeit zu leisten und die letzten Wochen oder Stunden anderer Menschen zu begleiten.“