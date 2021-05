Das Impfzentrum Hofer Land startet gemeinsam mit der Gemeinde Töpen ein Impf-Pilotprojekt. Dabei soll allen Bürgerinnen und Bürgern von Töpen, die 60 Jahre oder älter sind, ein Impfangebot direkt im Ort gemacht werden. Teilnehmen könne jeder, der noch keine Impfung erhalten hat, aber geimpft werden möchte. Das teilt das Landratsamt Hof mit.

„Eine von uns durchgeführte Bürgerbefragung hat ergeben, dass 12 Prozent der über 60-jährigen in Töpen nicht geimpft sind, die überwiegende Mehrheit aber grundsätzlich eine Impfung wünscht“, so Alexander Kätzel. „Aber: Nicht jeder in unserer Gemeinde ist mobil oder kann sich online für einen Impftermin anmelden“, so der Bürgermeister weiter.

Mobile Impfteams in Töpen: mRNA-Impfstoffe werden in der Turnhalle gespritzt

Genau hier setze die Idee für das Pilotprojekt „Impfen im Ort“ an: „Wir wollen die Impfung so nahe wie möglich zu den Menschen bringen. Dies geschieht durch unsere Hausärzte. Und nun auch durch unser Pilotprojekt. Damit möchten wir Erkenntnisse sammeln, um dann die Entscheidung zu treffen, ob das Projekt in dieser oder auch anderer Form in anderen Gemeinden erfolgen kann“, sagt Landrat Dr. Oliver Bär.

Alle Bürgerinnen und Bürger von Töpen, die älter als 60 Jahre alt sind, können sich am Freitag, den 21. Mai 2021, zwischen 9:00 und 14:30 Uhr in der Turnhalle von Töpen impfen lassen. Für die Impfungen steht Impfstoff von Biontech oder Moderna zur Verfügung. Die Anmeldung erfolgt via Anmeldebogen, den die Gemeinde bereits verschickt hat.

Für die Impfaktion ständen zunächst 100 Impfdosen zur Verfügung. Die Termine würden nach Alter absteigend vergeben. Die Zweitimpfung sei im Rahmen des Pilotprojektes ebenfalls gewährleistet und finde ebenfalls vor Ort in Töpen statt.