Filmtage

Hofer Goldpreis: Goldbarren im Wert von 35.000 Euro verliehen

Der Hofer Goldpreis geht in diesem Jahr an Regisseurin Alisa Kolosova und Filmemacher Lukas Röder. Der Preis kommt in Form eines Goldbarrens, der 35.000 Euro wert ist.