Mehrere gefährliche Auseinandersetzungen haben sich in der Silvesternacht in Hof ereignet. Bei zwei davon wurden auch Kinder gefährdet.

Zeugen beobachteten in der Kulmbacher Straße kurz nach Mitternacht ein Auto, das mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und Schlangenlinien stadteinwärts fuhr. Dabei kam das Fahrzeug sogar auf den Gehweg, sodass Passanten ihre acht Jahre alten Zwillinge zurückziehen mussten, damit sie nicht von dem Pkw erfasst wurden. Dieser hielt im weiteren Verlauf auf dem Parkplatz an und zwei Männer stiegen torkelnd aus, wie die Polizeiinspektion Hof berichtet.

Betrunkener Fahrer von Polizei auf B15 aufgegriffen

Erst zu diesem Zeitpunkt wurde die Polizei verständigt, die beim Eintreffen aber nur noch den verlassenen Wagen vorfand. Auch eine Fahndung nach den beiden Männern im näheren Umfeld verlief ergebnislos. Vier Stunden später stießt die eingesetzte Streife aber auf zwei Männer, die zu Fuß auf der B15 kurz vor Leupoldsgrün unterwegs waren. Aufgrund der von Zeugen abgegebenen Beschreibungen konnten die Beamten die Männer dem Auto zuordnen. Selbst nach vier Stunden sei der Fahrer noch immer deutlich betrunken gewesen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nahm ihm ein Arzt Blut ab, zudem wurden der Führerschein und auch der Pkw sichergestellt. Der 29-jährige polnische Staatsbürger müsse nun mit dem Verlust seines Führerscheines sowie einer Geldstrafe rechnen, fügt die Polizei an.

Nach Mitternacht kam es in Hof zudem zu mehreren Schlägereien: Gegen 0.20 Uhr befand sich eine größere Gruppe junger Erwachsener in der Altstadt. In der Nähe hielt sich eine weitere Gruppe auf. Als eine abgeschossene Rakete nahe dieser zweiten Gruppe auf dem Boden explodierte, beschuldigten deren Mitglieder fälschlicherweise die erste Gruppe, wie die Polizeiinspektion Hof berichtet.

Drei junge arabischstämmige Erwachsene sollen daraufhin auf mehrere Personen aus der ersten Gruppe eingeschlagen haben, sodass drei von ihnen verletzt wurden. Ein 19-Jähriger sogar so schwer, dass er mit einem Bruch der Augenhöhle in die Spezialklinik Erlangen verlegt werden musste. Anschließend entkamen die drei Täter vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Streifenbesatzungen.

Schlägereien in Hof: Streitschlichter attackiert

Zu einer weiteren Auseinandersetzung kam es in der Liebigstraße: Als sich zwei Männer schlugen, versuchte ein Dritter, dazwischenzugehen und die beiden zu trennen. Daraufhin bekam auch er einen Schlag in das Gesicht ab und musste sich nun selbst vor weiteren Angriffen wehren. Zwei der drei Beteiligten erlitten leichte Verletzungen im Gesicht.

Ähnlich erging es auch einem jungen Hofer, der ebenfalls zwei sich schlagende Männer in der Königsstraße kurz nach Mitternacht trennen wollte. Hierbei zertrümmerte ein Mann dem anderen mit einem Schlag in das Gesicht dessen Nase, brach sich hierbei jedoch selbst die Hand. Als "Dankeschön" für seine Intervention erlitt auch der junge Hofer einen Faustschlag in das Gesicht und gegen den Arm, wurde dabei jedoch nur leicht verletzt.

Doch die Polizei meldet noch weitere Vorfälle aus der Silvesternacht: "Kurz nach Mitternacht wusste ein 15-Jähriger anscheinend nicht so recht mit seinem Übermut umzugehen." Laut unbeteiligten Zeugen richtete er gezielt eine Rakete auf eine Mutter und deren Tochter auf der anderen Straßenseite und zündete die Rakete an. Diese explodierte genau neben dem Kopf der 15-Jährigen, sodass diese zunächst ihr Gehör verlor und ein Knalltrauma erlitt.

Auch die 55-jährige Mutter wurde an der Hand verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Der Jugendliche wurde durch die Beamten seinen Eltern übergeben und muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Mehr Meldungen aus der Silvesternacht: Bub richtet 10.000 Euro Schaden an - Hier sollte der Böller nicht landen

Vorschaubild: © Anemone123 /pixabay.com