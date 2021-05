Hof: Zehn Schulklassen bei "CO2-Challenge" der Metropolregion Nürnberg: In der Fastenzeit rief der Initiativkreis der Klimaschutzmanagerinnen und Klimaschutzmanager der Metropolregion Nürnberg vom 17. Februar bis 3. April mit der CO2-Challenge zum fünften Mal zu klimabewusstem Verhalten im Alltag auf. Dazu wurde den Interessierten auf der Webseite jeden Tag eine andere Idee geliefert, wie Dinge des täglichen Lebens klimafreundlich gestaltet werden können. Das teilt die Stadt Hof mit.

Insgesamt sei die Website 80.000 Mal von rund 18.000 Besucherinnen und Besuchern aufgerufen worden. Das sei "absoluter Rekord in der Geschichte der CO2-Challenge". Im bisher reichweitenstärksten Jahr 2019, in dem das Projekt auch den Bundespreis „Klimaaktive Kommune“ erhalten hatte, wurden laut der Stadt 56.000 Seitenaufrufe erzielt.

CO2-Schul-Challenge in Hof: "Hohe Beteiligung"

„Verwische Deine Spuren – hinterlasse keinen Fußabdruck“ lautete die erste Challenge, bei der alle Teilnehmenden zum Einstieg zunächst den CO2-Fußabdruck berechnen und so "persönliche Baustellen erkennen konnten". Weitere Tages-Challenges, die den eigenen CO2-Fußabdruck ins Gleichgewicht mit den planetaren Grenzen bringen sollten, hießen „Butter? Heute gestrichen!“, „Palmöl – Da kriegste Dein Fett weg“ oder „Shoppen stoppen!“. Auch wurden Tipps gegeben zum Umstieg auf Ökostrom, für das Sparen von Sprit durch Gewichtsreduzierung des Autos oder gleich der Umstieg aufs Rad für die Erledigung des Wocheneinkaufs. Dabei sollten möglichst regional-saisonale Produkte in die Satteltasche.

Erstmalig wurde im Rahmen des Klimafastens auch eine CO2-Schul-Challenge ausgerufen. Anders als bei der 40-Tage-Challenge, wurden den Schülerinnen und Schülern acht ausgewählte Aufgaben der 40 Tagesherausforderungen angetragen. Mindestens sechs davon sollten in Klassen- oder Schulteams ausgeführt und reflektiert werden. „Unter den teilnehmenden 33 Klassen aus 15 Schulen in der Metropolregion beteiligten sich alleine in der Stadt Hof drei Schulen mit zehn Klassen und einer klassenübergreifenden Gruppe aus Schüler- und Lehrerinnen“, so Klimaschutzmanagerin Ute Fischer. „Ich bin sehr positiv überrascht von der spontanen und hohen Beteiligung."

Die Klimaschutzmanagerinnen und Klimaschutzmanager der Metropolregion seien bereits in der Planung für die nächste überregionale CO2-Einsparaktion. Weitere Informationen finden sich unter www.co2challenge.net. Für Anregungen, Fragen und / oder die Einbindung weiterer Akteursgruppen in die Aktion steht das Klimaschutzmanagement Hof, Ute Fischer, unter Tel. 09281/ 815-1522 oder unter klimaschutz@stadt-hof.de zur Verfügung.