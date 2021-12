Am Dienstag (07. Dezember 2021) ging um 10.40 Uhr eine Mitteilung über einen Brand in Hof ein. Eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Wirthstraße stand in Flammen. Das teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit.

Zahlreiche Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei eilten zum Brandort. Als sie aus dem brennenden Haus flüchteten, erlitten vier Bewohner eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie wurden medizinisch versorgt.

Vier Verletzt bei Brand in Hof: Polizei nimmt Ermittlungen auf

Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Schaden bei etwa 150.000 Euro. Die 68-jährige Bewohnerin der Wohnung, in der das Feuer ausbrach, war zum Zeitpunkt des Brandes nicht Zuhause.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.



