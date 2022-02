Das Winterferienprogramm der Kommunalen Jugendarbeit im Kinder- und Jugendzentrum „Q“ findet vom 26. Februar 2022 bis 6. März 2022 statt. Wie die Stadt Hof berichtet, beginnt der Anmeldezeitraum am 14. Februar 2022 ab 08:00 Uhr und endet am 18. Februar 2022 um 12:00 Uhr.

Erstmalig könnten sich alle Interessierten über das neue Online-Ferienbuchungsportal der Stadt Hof anmelden und von zu Hause aus das gewünschte Angebot auswählen.

Alle Informationen zu den Angeboten sowie zur Registrierung im Ferienbuchungsportal sind auf der Internetseite des Kinder- und Jugendbüros www.kjb.stadt-hof.de unter der Rubrik Ferien/Winterferien zu finden.

Das Winterferienprogramm bietet Kindern der Stadt Hof zwischen 6 und 12 Jahren verschiedene Bastel- und Spielangebote sowie Ausflüge.

Angeboten werden unter anderem:

Geocaching im Frankenwald

Spannende Schatzsuche am Bismarckturm

Besuch des Hofer Eisteichs

Lama-Trekking-Tour am Döbraberg

Walderlebnistag

Die Winterferienprogramme liegen in den Schulen, im Kinder- und Jugendzentrum „Q“, im Fachbereich Jugend und Soziales in der Klosterstraße 23, im Bürgerzentrum sowie in der Stadtbücherei aus.

Es gelten die tagesaktuellen Corona-Regelungen. Genaue Informationen unter www.kjb.stadt-hof.de.