Unbekannte haben einen orangen Winterdiensttraktor im Zeitraum von Donnerstag (28. Juli 2022) bis Donnerstag (25. August 2022) in Hof gestohlen.

Das Fahrzeug im Wert von rund 20.000 Euro war auf einem öffentlichen Parkplatz in der Hans-Böckler-Straße in Hof abgestellt. An dem Traktor der Marke Kubota waren dem Polizeipräsidium Oberfranken zufolge ein Schneeschild und ein Heckstreuer angebracht.

Diebstahl: Unbekannte klauen Winterdiensttraktor von öffentlichem Parkplatz

Bislang Unbekannte haben den orangen Winterdiensttraktor im Zeitraum vom 28. Juli bis 25. August 2022 entwendet. Zum Abtransport des Fahrzeugs nutzten die Täter*innen möglicherweise einen Anhänger oder ein anderes Transportfahrzeug.

Die Kriminalpolizei Hof führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.

Vorschaubild: © planet_fox / Pixabay