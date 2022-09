Die Stadt Hof weist in einer Pressemeldung auf die geänderten Abholtermine der Restmüll- und Biotonnen hin:

- Die Tonnen vom Montag, 03.10.22 (Tag der Deutschen Einheit) werden am Dienstag, 04.10.22 geleert.

- Die Tonnen vom Dienstag, 04.10.22 werden am Mittwoch, 05.10.22 geleert.

- Die Tonnen vom Mittwoch, 05.10.22 werden am Donnerstag, 06.10.22 geleert.

- Die Tonnen vom Donnerstag, 06.10.22 werden am Freitag, 07.10.22 geleert.

- Die Tonnen vom Freitag, 07.10.22 werden am Samstag, 08.10.22 geleert.

Hinweis: Bei den im Abfallkalender angegebenen Terminen zur Papierabfuhr sind die Feiertagsverschiebungen bereits eingearbeitet.

