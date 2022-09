Am Samstag, 24. September und Sonntag, 25. September wird die Ludwigstraße aufgrund des Hofer Herbstmarktes ganztägig für den Verkehr gesperrt. Wie die HofBus GmbH mitteilt, ergeben sich folgende Änderungen für den Busverkehr:

Die Haltestellen Oberes Tor, Karlstraße, Rathaus und Unteres Tor, welche sich in der Ludwigstraße und in der Poststraße befinden, werden beidseitig nicht bedient.

Fahrweg der Linien 3 und 4 in Richtung Zoo: Ab der Haltestelle Sonnenplatz fahren die Busse über die Marienstraße und die Lessingstraße zur Haltestelle Longoliusplatz und weiter zur Haltstelle Lessingbrücke in der Lessingstraße. Neben den Haltestellen in der Ludwigstraße und Poststraße entfällt hier die Haltestelle Theresienstein in der Schleizer Straße. Anschließend findet der reguläre Linienweg statt.

Fahrweg der Linien 3 und 4 in Richtung Sonnenplatz:

Die Busse gelangen über die Lessingstraße zur Haltestelle Schießhäuschen und von dort zum Sonnenplatz. Neben den Haltestellen in der Ludwigstraße entfällt hier die Haltestelle Theresienstein in der Schleizer Straße.

Fahrweg der Linien 6 und 15 in Richtung Hochschule:

Ab der Haltestelle Sonnenplatz fahren die Busse zur Haltestelle Longoliusplatz, anschließend weiter über den Sigmundsgraben zu den Haltestellen Lessingstraße und Karolinenstraße. Dann zur Haltestelle Heiligengrabstraße und regulär weiter Richtung Hochschule.

Fahrweg der Linie 6 in Richtung Sonnenplatz:

Ab der Haltestelle Heiligengrabstraße fahren die Busse über den Sigmundsgraben zur Haltestelle Karolinenstraße und weiter über die Lessingstraße zur Haltestelle Schießhäuschen und dann zum Sonnenplatz.

Fahrweg der Linie 12 und Anruflinienbus in Richtung Sonnenplatz:

Ab der Haltestelle Seligenweg gelangen die Busse über die Lessingstraße zu den Haltestellen Schießhäuschen und weiter zum Sonnenplatz. Neben den Haltestellen in der Ludwigstraße und in der Poststraße entfallen die Haltestellen Karolinenstraße und Lessingstraße im Sigmundsgraben. Ab der Haltestelle Sonnenplatz findet der reguläre Linienverlauf statt.

Fahrweg der Linie 12 und Anruflinienbus in Richtung Schloßweg:

Ab der Haltestelle Sonnenplatz fahren die Busse über die Lessingstraße zur Haltestelle Longoliusplatz. Im Anschluss über den Unterkotzauer Weg zur Haltestelle Stadtwerke. Neben den Haltestellen in der Ludwigstraße und in der Poststraße entfällt die Haltestelle Karolinenstraße im Sigmundsgraben.

Fahrweg der Linie 13 in Richtung Zoo:

Die Busse fahren über den Longoliusplatz zur Haltestelle Stadtwerke, anschließend weiter wie gewohnt.

Fahrweg der Linie 13 in Richtung Sonnenplatz:

Die Busse gelangen über die Lessingstraße zur Haltestelle Schießhäuschen und weiter zum Sonnenplatz. Neben den Haltestellen in der Ludwigstraße und Poststraße entfällt hier die Haltestelle Theresienstein in der Schleizer Straße.

Am Sonntag, 25. September 2022 finde zeitgleich der Weltkindertag der Stadt Hof statt. Betroffen von der Veranstaltung seien die Haltestellen Bergstraße in der Sophienstraße. Diese könnten in beiden Richtungen ganztägig nicht bedient werden. In Richtung Hauptbahnhof könne die Haltestelle Theresienstraße in der Bahnhofstraße und die Haltestelle Kurt-Schumacher-Platz in der Bayreuther Straße von den Linien 1, 2, 3, 4 und 10 nicht bedient werden. Die Linien 5 und 7 fahren demnach regulär die Haltestellen Theresienstraße und Liebigstraße in Richtung Hauptbahnhof an.

Vorschaubild: © StockSnap / pixabay.com (Symbolbild)