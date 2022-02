Angriff auf Verkäuferin in Hof: Ein bislang unbekannter Täter griff eine Verkäuferin im Nahversorgungszentrum in der Christoph-Klauß-Straße in Hof an, wie die Polizei Hof mitteilt.

Die stellvertretende Filialleiterin sprach am Samstag (5. Februar 2022) einen Kunden im Geschäft an, da dieser keine FFP2-Maske trug. Völlig überraschend schlug der Mann mehrmals mit einem Regenschirm auf die Frau ein, die hierdurch leichte Verletzungen erlitt.

Polizei sucht Täter aus Hof: So sah der Mann aus

Der Täter flüchtet anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Hof in Verbindung zu setzen. Der Täter ist circa 25 Jahre alt und 185 Zentimeter groß. Er hat kurze, dunkelblonde Haare. Am Handgelenk trug er eine auffällige Goldkette.