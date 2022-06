Ein zehnjähriger Junge wollte am Mittwoch (01.06.2022) in Hof von der Schule mit seinem Fahrrad nach Hause fahren als er auf seinem Heimweg stürzte. Die Kordel an seinem Turnbeutel verfing sich unbemerkt in den Speichen des Vorderrads, welches prompt blockierte.

Der Schüler landetet auf dem Gehweg und musste zur Versorgung seiner Prellungen am Arm ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Angaben der Polizeiinspektion Hof trug der Junge zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm.

Auch interessant: Mittelschwere Verletzungen: Bub (8) stürzt von Fahrrad und landet unter Auto