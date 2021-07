Heftige Unwetter in Oberfranken - massive Schäden im Landkreis Hof: Am Dienstagabend (13. Juli 2021) wurde im Landkreis Hof der Katastrophenfall ausgerufen. Grund waren die starken Unwetter und der Starkregen. Das Unwettertief "Bernd" hat hier, wie in anderen Teilen Deutschlands, zu vielen Einsätzen der Feuerwehr geführt. Vor allem der nördliche Bereich des Landkreises war seit dem späten Dienstag-Nachmittag anhaltend von Regenfällen und zum Teil starken Überschwemmungen betroffen, wie das Landratsamt mitteilt. Heute sei "Tag des Aufräumens", so Landrat Oliver Bär (CSU) in einer ersten Bilanz gegenüber inFranken.de.

Update am 14.07.2021, 17.30 Uhr: Nach Einbruch der Fahrbahn - Experten begutachten Alsenberger Tunnel

Ein Expertengremium hat am Mittwoch die Situation vor Ort am Alsenberger Tunnel begutachtet. Dort war es am Dienstag (13.07.2021) gegen 22 Uhr zu einem Einbruch der Fahrbahn gekommen.

Die Fachleute stellten fest, wie es zu dem Fahrbahneinbruch gekommen ist. „Äste und anderes Treibgut haben dafür gesorgt, dass sich zunächst die Durchlassöffnung des Otterbaches verzogen hat“, erläutert Dr. Stephan Gleim, Baudirektor der Stadt Hof. Dies führte dazu, dass eine Seitenwand des Durchlasses in Richtung Fahrbahn weggedrückt wurde und deshalb im Bereich der Fahrbahn große Wassermengen austreten konnten. „In der Folge riss der Asphaltbelag auf. Den Alsenberger Durchlass haben wir umgehend gesperrt, nachdem sich den Abend über abgezeichnet hatte, dass der Regen noch intensiver werden würde.“

Um die Sicherheit zu gewährleisten, wurde die bereits am Dienstagabend angebrachte Absperrung und Absicherung am Mittwoch noch einmal überprüft und für ausreichend befunden. Zeitnah werden zusätzliche Hinweisschilder ergänzt, dass der Alsenberger Durchlass gesperrt ist. Wie lange der Tunnel nicht passierbar ist, lässt sich gegenwärtig nicht abschätzen. „Die notwendigen Tiefbauarbeiten werden einige Zeit in Anspruch nehmen.“

Am Mittwoch soll noch das Fahrzeug geborgen werden, das im Tunnel feststeckt. Im Zuge weiterer Untersuchungen des aufgetretenen Schadens wird der Kanal mit einer Kamera befahren.

In einem weiteren Schritt wird die „Funktionsfähigkeit“ des Otterbaches wiederhergestellt. „Sämtliche Versorgungsleitungen werden hinsichtlich ihrer Lage und Dichtheit überprüft und wo nötig erneuert. Danach wird die Fahrbahn neu aufgebaut“, sagt Dr. Stephan Gleim.

Im Vorfeld zu den geplanten Maßnahmen am Otterbach soll der benachbarte Teich um circa einen Meter abgesenkt werden. Dies bedeutet, dass die geplanten Arbeiten bei einem geringen Wasserstand ausgeführt werden können.

Die Kosten für die Instandsetzungsmaßnahmen sind derzeit noch nicht bezifferbar. Schätzungen der Experten gehen von einem sechsstelligen Betrag aus. Dies teilte die Stadt Hof mit.

Von dem Starkregen am meisten betroffen waren das Stadtgebiet östlich der Saale, vor allem der Bereich um die Fachhochschulen - Enoch-Widman-Straße, Heiligengrabstraße, Gabelsberger Straße - sowie das Umfeld rund um den Leimitzbach. Auch die Fabrikzeile, die Lindenstraße sowie die Ortsteile Leimitz und Jägersruh waren betroffen.

Update am 14.07.2021, 16.30 Uhr: Lage im Landkreis Hof entspannt sich - Landrat "vorsichtig optimistisch"

„Die Situation hat sich mittlerweile entspannt. Die Regenfälle haben stark nachgelassen“, erklärt Landrat Oliver Bär (CSU) inFranken.de am Mittwochmittag (14. Juli 2021). Laut dem Hofer Landrat habe man die momentane Lage vor allem den Einsatzkräften zu verdanken. Insgesamt 70 Feuerwehren seien in der Nacht von Dienstag (13. Juli 2021) auf Mittwoch (14. Juli 2021) im Einsatz gewesen, dazu kamen noch über 150 Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) und das Rote Kreuz.

Die momentane Lage bewertet der Landrat wie folgt: "Im Ergebnis konnten wir heute früh den Katastrophenfall aufheben. Es ist heute ein Tag des Aufräumens und es werden noch viele weitere kommen." Man wisse, dass die Regenfälle dazu geführt haben, dass Felder und Wiesen kaum mehr Wasser aufnehmen können. Deshalb sei man „vorsichtig optimistisch“.

Zu den Folgen des Unwetters gehöre, dass mehrere Unternehmen im Landkreis „schwer getroffen“ seien und teilweise komplette Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurden. Bei einer Firma in Selbitz sei Öl ausgelaufen und zunächst nicht bekannt gewesen, ob „verschiedene Stoffe auf gefährliche Art miteinander reagieren könnten“. Letztlich konnte das aber glücklicherweise ausgeschlossen werden, so Bär. Am Mittwoch (14. Juli 2021) komme es zu Einschränkungen in Betrieben. In Brunnenthal habe außerdem ein Dammbruch gedroht, denn das Wasser habe dort erst ganz knapp vor dem Damm Halt gemacht.

„Die Feuerwehren haben schwere, harte Arbeit geleistet. Im Einzelfall war es herausfordernd, zu den Einsatzorten zu gelangen“, so Bär. Er erklärt, dass man sowohl von innerhalb, als auch von außerhalb des Landkreises „tatkräftige Unterstützung“ erhalten habe. Insgesamt lasse sich sagen, „dass alles Hand in Hand ging und sehr strukturiert ablief.“

Die entstandenen Schäden müsse man jetzt analysieren: „Ich habe heute den Zweckverband Abfallwirtschaft beauftragt, kostenlos Container bereitzustellen, damit die Leute ihren Hausrat entsorgen können. Für alles andere ist es noch zu früh.“ Laut einer Pressemitteilung waren am Vormittag noch etwa 150 Feuerwehrkameradinnen und Kameraden vor Ort in den Gemeinden, um Aufräumarbeiten zu leisten und Keller auszupumpen.

„Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass viele Bürgerinnen und Bürger in den nächsten Tagen viel Kraft brauchen werden, um die Schäden, die an ihrem Haus oder ihrem Unternehmen entstanden sind, wieder in den Griff zu bekommen", wird Bär hier ebenfalls zitiert. Unterdessen habe sich auch die Lage an der Grundschule in Selbitz sowie an einzelnen Kitas im Landkreis Hof wieder entspannt. Der Unterricht in Selbitz sowie auch die Kindergarten-Betreuungen können größtenteils ab morgen wieder stattfinden.

Oberbürgermeisterin Eva Döhla bedankte sich bei den haupt- und ehrenamtlichen Helfern für die unermüdliche Einsatzbereitschaft: „Ich kann mich nicht erinnern, dass unser Stadtgebiet schon einmal von solchen Wassermassen heimgesucht wurde. Allen beteiligten Rettungsorganisationen, speziell jedoch den Mitgliedern der Hofer Feuerwehr spreche ich an dieser Stelle meinen großen Dank und meine hohe Anerkennung für die kräftezehrenden stundenlangen Einsätze aufgrund des Starkregens aus. Ich habe mich gleich am Morgen in der Feuerwache nach dem aktuellen Stand erkundigt. Um eine schnellere und effektivere Koordinierung der zahlreichen Einsatzstellen zu ermöglichen, habe ich in Absprache mit dem städtischen Katastrophenschutzbeauftragten entschieden, dass die Stadtverwaltung auf die Rechnungsstellung für diese Einsätze verzichtet. Dies ist auch ein Entgegenkommen gegenüber den betroffenen Hofer Bürgerinnen und Bürger, die unter den Wassermassen und Schlamm zu leiden haben."

Die Feuerwehr sei bis in die frühen Morgenstunden mit Pumpen und Sandsäcken im Dauereinsatz und habe nach einer kurzen Pause gleich am Vormittag weitergearbeitet. Aufgrund der Vielzahl der Alarme sei hierbei eine Priorisierung erforderlich. Daher bittet Eva Döhla die betroffenen Hauseigentümer auch um Verständnis, dass nicht allen Anrufern sofort geholfen werden konnte. "Die Wehr hat die Einsatzorte gezielt und sorgfältig ausgewählt und nacheinander abgearbeitet. Ich danke allen Einsatzkräften und Helfern für das schnelle Eingreifen und die professionelle Abwicklung. Die Hofer Bürgerinnen und Bürger können sich auf ihre Feuerwehr verlassen.“

Update am 14.07.2021, 8.30 Uhr: aktuelle Lage auf den Straßen und Schließungen

Der Katastrophenfall ist am Mittwoch um 8 Uhr wieder aufgehoben worden. Das teilt das Landratsamt Hof am Mittwoch mit. Das Unwetter vom Dienstagabend hat aber weiter Auswirkungen im Landkreis und führt weiter zu Straßensperrungen und geschlossenen Einrichtungen.

Konkret ist noch die Ortsdurchfahrt von Joditz wegen Aufräumarbeiten gesperrt. Die Zufahrtsstraße von Reitzenstein zur Hauptstraße Berg Richtung Hölle ist wegen einer unterspülten Brücke gesperrt und es gibt immer wieder kleinere, kurzfristige Sperrungen wegen Aufräumarbeiten und der Ortsbereich von Köditz ist wegen Aufräumarbeiten behindert. Die Hauptverkehrsader B173 Hof Richtung Köditz bis zur Autobahnauffahrt Hof Nord/Köditz ist inzwischen wieder frei.

Die Grundschule in Selbitz ist heute am 14.07. geschlossen, darüber hinaus sind einige Kitas betroffen: In Selbitz ist die evangelische Kita Mühlberg am 14.07. geschlossen, ebenso die ausgelagerte Hortgruppe in der Grundschule Selbitz, Betreuung ist in der Kita möglich. In Naila ist die evangelische Kita Froschgrün am 14. und 15.07. geschlossen und in Köditz ist die Kita Wichtelland am 14.07. geschlossen.

Update am 14.07.2021, 8 Uhr: Lage entspannt sich langsam

Nach dem heftigen Unwetter in der Nacht zum Mittwoch mit starken Überschwemmungen hat sich die Lage in Oberfranken etwas entspannt. Die Helfer hätten die ganze Nacht durchgearbeitet, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Hof am Morgen. Auch jetzt haben die Rettungskräfte in der gesamten Region immer noch viel zu tun. Sie müssen Keller auspumpen, die nach den extrem starken Regenfällen mit Wasser vollgelaufen waren. Auch einige Straßen seien noch gesperrt, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes Hof. Die Grundschule in Selbitz sowie einige Kindertagesstätten in Selbitz, Köditz und Naila bleiben am Mittwoch geschlossen.

Von der Heftigkeit des Unwetters zeigte sich der Feuerwehrsprecher überrascht. So extrem habe er das seit Jahren nicht erlebt. Der Landkreis Hof hatte am Dienstagabend den Katastrophenalarm ausgerufen. Binnen zwölf Stunden waren nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes dort bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel gefallen, zudem gab es Gewitter. Von Verletzten war zunächst aber nichts bekannt. Straßen und Keller wurden überflutet, Bäume stürzten um, vereinzelt fiel sogar der Strom aus. Auch Brandmelder schlugen Alarm.

Besonders betroffen waren Naila, Selbitz, Köditz, Feilitzsch und Trogen. Mehr als 50 Feuerwehren mit knapp 1000 Leuten sowie 140 Angehörige des Technischen Hilfswerks (THW) waren im Dauereinsatz, um Wasser aus Kellern zu pumpen und Sandsäcke zu beschaffen.

Wegen der vielen Anrufer sei sogar der Notruf 112 in der Region in Einzelfällen nicht sofort erreichbar gewesen, teilte das Bayerische Rote Kreuz (BRK) mit.

Update am 14.07.2021, 5.35 Uhr: Schulschließungen und Sperrungen

Das Landratsamt Hof teilte noch in der Nacht mit, dass die Unwetter auch am Mittwoch Auswirkungen haben. So bleibt die Grundschule in Selbitz am Mittwoch geschlossen, ebenso die Kindertagsstätte Wichtelland in Köditz.

Die Ortsdurchfahrt Joditz wurde komplett gesperrt, eben so die B173 Hof Richtung Köditz bis zur Autobahnauffahrt Hof Nord/Köditz

In Selbitz wurden rund 130 Feuerwehreinsätze gemeldet, in Feilitzsch rund 60 Einsätze. In Hölle 8 Einsätze und in Issigau 9 Einsätze. Kleinere Einsätze verteilt im Landkreis konnten mittlerweile abgeschlossen werden (darunter u.a. vollgelaufene Keller, überflutete Straßen, umgestürzte Bäume auf Fahrbahnen, Brandmeldeanlagen-Alarme, vereinzelte Stromausfälle)

Binnen zwölf Stunden fielen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes dort bis zu 80 Liter vom Himmel, zudem gab es Gewitter. Von Verletzten war zunächst aber nichts bekannt.

In der Region war sogar der Notruf 112 wegen der Vielzahl der Anrufer in Einzelfällen nicht sofort erreichbar, wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) mitteilte. Die rettungsdienstliche Versorgung sei aber jederzeit sichergestellt. Allerdings mussten die Einsätze der Feuerwehr priorisiert werden, es kam zu Wartezeiten. Allein zwischen circa 16.00 und 21.00 Uhr kam es zu rund 500 wetterbedingten Alarmierungen.

In Oberfranken gab es starke Unwetter

Die Feuerwehren seien im Dauereinsatz, um Wasser aus den Kellern zu pumpen und Sandsäcke zu beschaffen. Einige Bewohner mussten ihre Häuser zeitweise verlassen. Von verletzten war der Polizei zunächst nichts bekannt.

Landrat Oliver Bär hat für den Landkreis Hof den Katastrophenfall ausgerufen. Damit sei insbesondere eine zentrale Koordination möglich. "Dazu haben wir einen örtlichen Einsatzleiter sowie weitere Einsatzleiter benannt. Sofern es die Situation erfordert, haben wir auch die Möglichkeit, Einsatzkräfte von außerhalb anzufordern", so Landrat Dr. Bär.

Nach Angaben der Facebookseite des Landkreises Hof sind aktuell 50 Feuerwehren aus dem Landkreis sowie die Feuerwehr Hof im Einsatz. Die Bevölkerung wird gebeten, ihre Wohnungen und Häuser nur in dringenden Fällen zu verlassen.

Die Integrierte Leitstelle Hochfranken bat am Abend um Verständnis, dass Feuerwehreinsätze aufgrund des hohen Aufkommens priorisiert werden müssen und Wartezeiten anfallen können. Die rettungsdienstliche Versorgung sei sichergestellt. Beim Notruf 112 kann es in Einzelfällen allerdings zu geringen Wartezeiten kommen. Bitte wählen Sie den Notruf 112 daher nur im ausdrücklichen Notfall.