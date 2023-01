Hof : " Deutschlands schönste Schandflecken " - Verlag erklärt ungewöhnliche Spielidee

Mit dem "Die hässlichsten Städte Deutschlands"-Quartett erweist der Münchner riva Verlag einigen deutschen Orten eine ganz besondere Ehre. "Deutschlands schönste Schandflecken in einem fröhlichen Gesellschaftsspiel", heißt es spürbar sarkastisch in der Spielbeschreibung des Verlags. Auch der oberfränkischen Stadt Hof wurde diese besondere Ehre zuteil. Gegenüber inFranken.de erklärt jetzt eine Verlagssprecherin, wie es dazu kam.

Verlag erklärt Entstehung von ungewöhnlichem Quartett: weitere fränkische Stadt neben Hof dabei

"Die Idee zu diesem Kartenspiel entstand im Rahmen eines internen Brainstormings", erinnert sich eine Sprecherin des riva Verlags. "Der Verlag ist ja bekannt für seine breite inhaltliche Ausrichtung", erklärt sie. "So haben wir auch eine eigene Humorsparte, für die wir immer auf der Suche nach neuen Impulsen sind". Und in diesem Zusammenhang sei eben vor ein paar Jahren auch die Idee für das "Die hässlichsten Städte Deutschlands"-Quartett entstanden. Es sei ihr indes wichtig, an dieser Stelle zu betonen, dass es sich bei dem Spiel um "einen Humorartikel, ein lustig zu verstehendes Spaßprodukt" handelt und dass sie es auch als solches verstanden wissen will.

Nach welchen Kriterien man die Städte letzten Endes ausgewählt habe? "Für die Auswahl der Städte wurden diverse Recherchen unternommen", heißt es vonseiten des Verlags. "Es gibt immer wieder Umfragen und Artikel zu diesem Thema, die wir als Grundlage für die Auswahl genutzt haben", teilt die Sprecherin gegenüber inFranken.de mit. Gespielt wird das Ganze in den fünf Kategorien Umland, Luftverschmutzung, Anteil Grünflächen, Besondere Attraktion und Bedeutungslosigkeit.

"Gewonnen hat, wer die meisten 'Daumen runter' gesammelt hat". So steht es in der Spielbeschreibung. Insgesamt gibt es maximal fünf "Daumen runter" pro Kategorie, macht insgesamt 25 "Daumen runter" pro Karte. Mit 14 von 25 möglichen "Daumen runter" liegt Hof irgendwo im Mittelfeld. Was die Kategorie "Bedeutungslosigkeit" angeht, dürfte Hof mit vier von fünf "Daumen runter" aber wohl eine der "stärksten" Karten im Spiel sein.

Mit Fürth hat es sogar noch eine weitere fränkische Stadt in das nicht ganz ernst gemeinte Quartett des riva Verlags geschafft.