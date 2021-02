Ohrfeige aus heiterem Himmel in Hof: Am Dienstagnachmittag (23.02.2021) wurde ein zwölf Jahre alter Bub im Bahnhofsviertel von einem Mann geohrfeigt. Laut Mitteilung der Polizei Hof fuhren der Junge und sein 13-jähriger Freund gegen 15:30 Uhr mit Fahrrädern über die Luftbrücke in Richtung Bahnhof.

Als ihnen zwei Fußgänger entgegenkamen, hielt der Zwölfjährige an. Auf Höhe des Jungen angekommen, gab einer der Passanten dem Kind ohne Vorwarnung oder ersichtlichen Grund eine Ohrfeige und sagte: "Die Jugend heutzutage". Anschließend lief der Mann in Richtung Kauflandparkplatz.

Hof: Mann ohrfeigt ohne ersichtlichen Grund ein Kind

Der gesuchte Mann ist etwa 65 Jahre alt, circa 175 cm groß und hat eine kräftige Statur. Außerdem hat er kurze Haare und trug am Dienstagnachmittag eine graue Jacke.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hof zu melden. Die Beamten können unter der Telefonnummer 09281 / 704-0 erreicht werden.