Hof: Traktorzug rollt am kommenden Samstag durch die Stadt

Wie die Stadt Hof in einer Pressemitteilung ankündigt, fahren am späten Samstagnachmittag (17. Dezember 2022) von 17 Uhr bis 18 Uhr Traktoren durch die Straßen von Hof. Hierbei handelt es sich um eine Versammlung unter dem Motto: „Für den Erhalt der heimischen Landwirtschaft“. Die Fahrt ist angemeldet. Wie vergangenes Jahr werden Landwirte aus der Umgebung ihre Traktoren weihnachtlich schmücken.

Los geht es in der Uferstraße zwischen Schloßweg und Seligenweg in Richtung Lessingstraße. Weiterer Verlauf: Lessingstraße – Sigmundsgraben – Ludwigstraße – Oberes Tor – Oberer Torplatz – Poststraße – Kreuzsteinstraße – Marienstraße – Hans-Böckler-Straße – Richard-Wagner-Straße. Ende: Kreuzung der Richard-Wagner-Straße mit der Ernst-Reuter-Straße/B 15 mit Abfahrt in verschiedene Richtungen ohne Schlusskundgebung.

In den betreffenden Straßen und deren Umfeld sind während des Traktorenzuges mit Behinderungen für andere Verkehrsteilnehmer zu rechnen. Daher wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren. Zudem kommt es im gesamten Liniennetz der Hof-Bus während der Traktorfahrt zu Behinderungen.