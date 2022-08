Der Verkehrspolizei Hof fiel am Dienstag (24. August 2022) ein Fahrzeug aus Baden-Württemberg auf. Wie die Polizei berichtet, zeigte den Zivilfahndern vor Ort die angesetzte Überprüfung des Wagens per Polizeicomputer, dass das Fahrzeug bereits seit Mitte Januar 2021 als stillgelegt gemeldet war. An den angebrachten Kennzeichen waren aber deutlich sichtbar aktuelle Zulassungssiegel angebracht.

Der Verdacht der Beamten bestätigte sich bei einer näheren Überprüfung auf einem Autobahnparkplatz in der Nähe von Hof. Sie schauten auf die Kennzeichenschilder und die dort befestigten Dienstsiegel aus dem Ostalbkreis (Baden-Württemberg) erwiesen sich als Totalfälschungen.

Gefälschte Zulassungssiegel: Mann besorgt Nachahmungen übers Internet

Die Weiterfahrt war für die 25-jährige Fahrerin und ihren 32-jährigen Begleiter damit vorbei. Die Beamten beschlagnahmten die beiden Kennzeichenschilder als Beweisstücke und leiteten gegen sie ein Verfahren wegen einer Reihe von Straftaten ein.

Den Polizeibeamten gegenüber räumte der 32-Jährige auch noch ein, die falschen Dienstsiegel im Internet erstanden zu haben, um sich die ordentliche Zulassung bei den Behörden zu sparen: "Eine Verhaltensweise, die nicht zur Nachahmung empfohlen ist, denn die zu erwartende Strafe dürfte die eingesparten Gebühren um ein Vielfaches übersteigen", merkt die Verkehrspolizei Hof an.

Vorschaubild: © NEWS5 / Bauernfeind (NEWS5)