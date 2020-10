Hof an der Saale vor 1 Stunde

Polizeieinsatz

Teenager schlägt seine Mutter, weil er bei Computerspiel verliert

Wegen eines Computerspiels gab es am Sonntagnachmittag einen Polizeieinsatz in Hof. Ein 16-Jähriger hatte verloren und schlug und zwickte daraufhin seine Mutter. Die Frau zwickte zurück, und die Polizei rückte an.