Hof vor 34 Minuten

Polizeieinsatz

Streit zwischen einem Pärchen eskaliert: Frau droht Lebensgefährten anzuzünden

Die Polizei war am Montag (07.06.2021) eigentlich wegen eines anderen Einsatzes in ein Mehrfamilienhaus in Hof gerufen worden. Während die Beamten den Sachverhalt aufnahmen, eskalierte ein Stockwerk über ihnen ein Streit.