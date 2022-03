Hof vor 1 Stunde

Veranstaltung

Straßen-Flohmärkte in der Karolinenstraße finden wieder statt

Die Straßen-Flohmärkte in der Karolinenstraße in Hof finden nach der Corona-Pause nun wieder statt. Ab April bis Oktober können an jedem ersten Samstag im Monat Interessierte an diesen teilnehmen. Dabei dürfen nur gebrauchte Gegenstände verkauft werden.