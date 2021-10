Eislauffans aufgepasst: Pünktlich zum Beginn der Herbstferien ist es soweit und der Hofer Eisteich öffnet. Am Samstag, den 30. Oktober 2021, geht es mit dem öffentlichen Lauf um 14.00 Uhr los.

Ob Groß, ob Klein, ob Jung, ob Alt – alle sind wieder herzlich eingeladen, in den kommenden Monaten ihre Schlittschuhe zu schnüren und ihre Runden auf den Kufen zu drehen.

Hofer Eisteich öffnet: Das müssen Schlittschuhfahrer wissen

In gewohnter Weise wird am Dienstagvormittag der Seniorenlauf stattfinden. Weiterhin wird der Sonntagslauf von 14.00 bis 15.30 Uhr den Familien vorbehalten sein, damit Eltern und Großeltern die Möglichkeit haben, mit ihren Sprösslingen in einem ruhigeren Rahmen Schlittschuhlaufen zu gehen. Auch Schulklassen sind wieder vormittags von Mittwoch bis Freitag herzlich willkommen.

Auch am Hofer Eisteich gibt es aufgrund der Corona-Pandemie ein paar Änderungen. Die Öffnungszeiten sind angepasst worden, um den Hygienevorschriften gerecht zu werden. Um die Eiszeit voll auszukosten und lange Wartezeiten zu vermeiden, öffnet die Kasse jeweils 15 Minuten vor dem öffentlichen Lauf. Des Weiteren befindet sich im Eingangsbereich der Pistenbar ein Verkaufsautomat für Einzeltickets.

Noch ein wichtiger Hinweis: Aufgrund der Baustelle auf dem Außengelände des Eisteichs ist ein Zugang zur Anlage nur über den Fußweg neben dem Media Markt möglich. Die Zufahrt sowie der Zugang von der Heiligengrabstraße aus ist vorerst gesperrt. Während der öffentlichen Laufzeiten können Besucherinnen und Besucher des Hofer Eisteichs auf dem Media-Markt-Gelände parken.