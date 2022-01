Aktuell rufen vermehrt sogenannte Energieberater bei verschiedenen Haushalten im Stadtgebiet an, wie die Stadtwerke Hof mitteilen. Die Personen streuten falsche Informationen über Preiserhöhungen bei den Stadtwerken Hof und versuchten an Daten wie Verbrauchsstände und Zählernummern zu gelangen. „Im Falle eines Anrufes sollen Verbraucher auf keinen Fall sensible Daten herausgeben“, so Sven Hofmann, Leiter Privatkundenvertrieb.

Verbrauchern, die einen Anbieterwechsel in Betracht ziehen, empfehlen die Stadtwerke Hof zunächst einen Preisvergleich. Von einem telefonischen Neuabschluss eines Energievertrages raten die Stadtwerke ab.