Die Stadtwerke Hof führen ab sofort Bauarbeiten in der Mozartstraße an der Ecke Max-Reger-Straße durch. Aufgrund der Arbeiten zum Bau einer neuen Gasstation ergeben sich bis Sonntag, 29.08.2021, auf dem Parkplatz in der Mozartstraße eingeschränkte Parkmöglichkeiten. Das teilen die Stadtwerke Hof mit.

Während der Baumaßnahme wird ab Montag, 30.08.2021, bis voraussichtlich Freitag, 17.09.2021, die Mozartstraße im Bereich Max-Reger-Straße bis Anton-Bruckner-Straße für den Verkehr voll gesperrt.

Die Arbeiten führt die Firma Luding GmbH Tiefbau-Rohrbau aus Regnitzlosau durch.