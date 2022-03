In dieser Woche erweitert die Stadt Hof die bestehende Tempo-30 Zone im Heiligengrabfeldweg bis zum Ärztehaus am Michaeliskarree sowie bis hinter die Zufahrt zum Eisteich gegenüber des Lettenbachwegs.

Damit werde der Beschluss des Bauausschusses der Stadt Hof vom 16.11.2021 nach Empfehlung im Verkehrsbeirat umgesetzt. Wie die Stadt Hof erklärt, würden die Verkehrsverhältnisse rund um den Eisteich dadurch verbessert und das Überqueren der Straße erleichtert. Dem sicheren Betrieb der schon bald fertiggestellten Freizeit-Anlage werde damit Rechnung getragen.

Die Stadtverwaltung weist besonders darauf hin, dass in einer Tempo 30-Zone alle Straßen gleichberechtigt sind und überall rechts-vor-links gilt. Die Vorfahrtregelungen an den Einmündungen Heiligengrabfeldweg/Heiligengrabstraße sowie Heiligengrabstraße/Lettenbachweg ändern sich somit und es gelte dort ab sofort ebenfalls rechts-vor-links. Entsprechende Warnschilder würden in einer Übergangszeit dort angebracht. Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer, die Kreuzungen entsprechend vorsichtig zu befahren.

Vorschaubild: © Doris Metternich/Pixabay (Symbolfoto)