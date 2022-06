In Hof sind Flyer im Umlauf, die über eine anstehende Müllsammelaktion informieren. Die Bürgerinnen und Bürger sind angehalten, ausrangierte Gegenstände vor ihren Häusern zu deponieren, damit diese abgeholt werden können. Dabei sei es völlig egal, ob Kleidung, Möbel, Fahrräder, Elektrogeräte oder massive Gartenmaschinen.

Die Stadt Hof warnt jedoch in einer Pressemitteilung seine Bürger eindringlich, der Aufforderung nicht nachzukommen. Der Grund: Es handelt sich um eine illegale Müllsammlungsaktion.

Stadt Hof informiert: Daran erkennt man illegale Sammlungen

Bei mit Handzetteln angekündigten Straßensammlungen, bei denen nur der Termin (und gegebenenfalls noch eine Mobilfunknummer) angegeben sind und weitere Angaben fehlen, handelt es sich meist um nicht angezeigte gewerbliche Sammlungen. In der Tat müssen solche Sammelaktionen bei der zuständigen Behörde angemeldet werden. Dieser Schritt ist nötig, um die fachgerechte Entsorgung der eingesammelten Gegenstände sicherzustellen.

Illegale Sammlungen dienen nur dem Zweck, um an gewinnbringende Gegenstände oder Materialien heranzukommen. Weniger wertvolle oder nicht lohnenswerte Dinge werden meist am Straßenrand oder in der freien Landschaft entsorgt. Die Stadt Hof appelliert an alle seine Einwohner*innen keinen Abfall, und besonders keine alten Elektrogeräte, unseriösen Sammlern zu überlassen. Für die ordnungsgemäße und umweltgerechte Entsorgung ist der örtliche Entsorgungsträger (Landkreise und kreisfreie Städte) zuständig.

Das Einsammeln von Elektrogeräten ist durch private Sammler generell nicht zulässig. Einzig der Entsorgungsträger, sowie der Hersteller, beziehungsweise Vertreiber der Geräte, ist laut dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz befugt solche Geräte zurückzunehmen und zu entsorgen.

