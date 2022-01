Hof vor 3 Stunden

Führungen

Hof: Stadt lädt zu "Historischem Stadtspaziergang" ein

Am Sonntag, 16. Januar, findet ein "Historischer Stadtspaziergang" in Hof statt, in der relevante Ereignisse zur Entwicklung der Stadt rekapituliert werden. Start ist um 14 Uhr, der Preis beträgt 6 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist erforderlich.