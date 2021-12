Auf dem Weg zum digitalen Rathaus hat die Stadt Hof einen weiteren wichtigen Schritt unternommen: Ab sofort können Termine in der Zulassungsstelle in der Erlhofer Straße online vereinbart werden, wie die Stadt Hof in einer Pressemeldung mitteilt.

Im Bürgerzentrum bereits bewährter Online-Terminservice

Ein Fahrzeug zulassen, ummelden, die Fahrzeugpapiere ändern oder verlorengegangene Papiere neu beantragen: Ab sofort können Kunden in der Zulassungsstelle der Stadt Hof in der Erlhofer Straße den im Bürgerzentrum bereits bewährten Online-Terminservice auch für diese Amtsbesuche nutzen. Auf der Webseite der Stadt Hof lassen sich unter www.stadt-hof.de die entsprechenden Wunschtermine buchen.

Kurze Wartezeiten, bessere Planbarkeit und vermindertes Ansteckungsrisiko

Damit geht die Stadt Hof konsequent einen weiteren Schritt zum Digitalen Rathaus. Die Vorteile für die Kunden liegen auf der Hand: kurze Wartezeiten, bessere Planbarkeit der Termine und nicht zuletzt das durch weniger Wartende verminderte Ansteckungsrisiko.

Im Übrigen erhält man per E-Mail mit der Buchung des Termins eine abgestimmte Liste mit erforderlichen Dokumenten, die voraussichtliche Gebührenhöhe sowie am Vortag nochmals eine Erinnerungsmail. Telefonische Terminvereinbarungen sind natürlich auch weiterhin möglich, es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Nachfrage nach Online-Terminen gegenüber dem Telefon immer weiter steigen wird.

https://termine-reservieren.de/termine/hof/select2?md=3