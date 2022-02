In der gestrigen Vollsitzung des Hofer Stadtrates wurde einstimmig beschlossen, dass einige Schülerinnen und Schüler, die bisher an die Neustädter-Grundschule und an die Sophienschule gingen, der Christian-Wolfrum-Grundschule zugeteilt werden. Die konkrete Umsetzung könnte dann zu Beginn des Schuljahres 2024/25 erfolgen, wie die Stadt Hof erklärt. Die sogenannte „Sprengeländerung“ ist notwendig, da die Stadt Hof durch den Neubau der Christian-Wolfrum-Grundschule mehr Schüler aufnehmen kann, wie es nach den Statistiken des staatlichen Schulamtes und des Einwohnermeldeamtes prognostiziert wird. „Die Sprengeländerung ist Voraussetzung dafür, dass unser geplanter Neubau der Christian-Wolfrum-Grundschule staatliche Fördergelder erhält“, sagt Oberbürgermeisterin Eva Döhla.

Diese Straßen sind betroffen

Hierzu ist vorgesehen, von den Sprengeln der Neustädter-Grundschule und der Sophien-Grundschule Schülerinnen und Schüler dem Sprengel der Christian-Wolfrum-Grundschule zuzuordnen. Im Detail: Sophien-Grundschule: Gesamte Bismarckstr., Biengäßchen, Lorenzstr., Mühlstr. und Mühlberg (ca. 50 Schüler laut Einwohneramt). Neustädter-Grundschule: Gesamte Fischergasse, Altstadt und Rähmberg (ca. 20 Schüler laut Einwohneramt).

Raumnot der Sophienschule wird gelindert

Klaus Wulf, Unternehmensbereichsleiter Schulen, Jugend, Soziales, Sport: „Die bestehende große Raumnot an der Sophienschule kann durch eine Verringerung der Schülerzahl behoben werden. Für die betroffenen Neustädter-Grundschüler, die im Anschluss eine Mittelschule besuchen, bedeutet die Umsprengelung keine große Veränderung, da die Schüler aus diesen Wohngebieten bereits jetzt nahezu vollständig an die Christian-Wolfrum-Mittelschule wechseln.“ Die von der Sprengeländerung betroffenen Grundschüler der Sophienschule befinden sich räumlich näher an der Christian-Wolfrum-Mittelschule als an der Münster-Mittelschule, die sie im Anschluss bislang besuchen müssten. Einige der Sophienschul-Grundschüler gehen auch jetzt schon im Anschluss an die Christian-Wolfrum-Mittelschule. Darüber hinaus kann die Christian-Wolfrum-Mittelschule ihre renovierungsbedürftigen Außenstandorte (Alte Angerschule sowie Schulhaus Leimitz) aufgeben und alle Schülerinnen und Schüler, einschließlich der offenen Ganztages-Gruppen der Mittelschule, in einem Schulhaus unterbringen.