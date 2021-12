Die Impfzentren im Hofer Land bieten am Dienstag, 14.12.2021, Impf-Außeneinsätze mit vorheriger Anmeldung in Hof und Geroldsgrün an, wie das Landratsamt Hof mitteilt. Das sind die Termine:

von 11:00 bis 17:30 Uhr im Foyer der Hofer Freiheitshalle (Kulmbacher Str. 4, Eingang über den Parkplatz der Freiheitshalle)

von 11:00 bis 17:30 Uhr in Geroldsgrün, Turnhalle der Lothar von Faber Grundschule (Am Mühlhügel 11)

Das Angebot richtet sich insbesondere an Bürgerinnen und Bürger, die weniger mobil sind. Der Impf-Außeneinsatz findet ausschließlich mit vorheriger Anmeldung statt.

Termine können entweder telefonisch über die Impfhotline 09281/57-777 (Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 17:00 Uhr) oder online über www.impfzentren.bayern vereinbart werden.

Die Impfungen sind kostenfrei und finden mit einem mRNA-Impfstoff (Moderna oder BioNTech) statt. Es werden sowohl Auffrischimpfungen als auch Erstimpfungen angeboten.

Mitzubringen sind ein gültiger Ausweis und – falls vorhanden – ein Impfbuch. Darüber hinaus ist es hilfreich, den Aufklärungsbogen für mRNA-Impfstoffe ausgefüllt mitzubringen. Diesen finden Sie auf der Seite des Impfzentrums Hofer Land.

Weitere Außeneinsätze des Impfzentrums Hofer Land - mit und ohne vorheriger Anmeldung - finden Sie unter www.impfung-hoferland.de/impfaktionen.