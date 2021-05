Die Planungen für den neuen Skatepark in Hof mit Pumptrack am Eisteichgelände gehen laut Stadt voran. Indessen wird der Skatepark in der Schleizer Straße endgültig geschlossen. Baumängel sowie der Zustand der vorhandenen Ausstattung und daraus resultierende Sicherheitsbedenken machten den weiteren Betrieb unmöglich. Das teilt die Stadt Hof mit.

Während die Pläne für die neue Freizeitanlage mit Skatepark und Pumptrack am Eisteichgelände mit großen Schritten voranschreiten, muss der Skatepark in der Schleizer Straße endgültig geschlossen werden. Der aktuelle Zustand des Geländes an der Schleizer Straße mache einen Weiterbetrieb bis zur Eröffnung der neuen Freizeitanlage am Eisteich unmöglich. Die Baumängel und daraus resultierende Sicherheitsbedenken seien zu groß. „Wir bedanken uns bei allen, vor allem beim Verein zur Förderung der Jugendkultur e.V., der den aktuellen Park jahrelang betreut hat“, sagt Klaus Wulf, Unternehmensbereichsleiter Schulen, Jugend, Soziales, Sport, der Stadt Hof.

Nun fließe alle Energie in den neuen Skatepark mit Pumptrack am Eisteich. „Wir sind zuversichtlich, dass die Bauarbeiten diesen Sommer starten können“, sagt Oberbürgermeisterin Eva Döhla.