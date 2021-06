Mehrere Schüsse haben am Samstagabend (26.06.2021) in Hof für Unruhe gesorgt. Gegen 20:50 Uhr gingen mehrere Anrufe beim Notruf der Polizei ein. Laut Bericht der Polizei Hof teilten die Anrufer mit, dass in der Nähe des Kletterparks am Untreusee ein Mann mit einer Pistole schoss. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an und konnte den vermeintlichen Schützen noch vor Ort antreffen.

Dabei handelte es sich um einen 22-jährigen Mann, der eine Schreckschusspistole sowie dazugehörige Platzpatronen bei sich hatte. Laut Zeugenangaben soll er mit der Pistole auch auf einen Passanten gezielt haben. Nun muss er sich unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen Bedrohung verantworten.

Mann schoss mit Schreckschusswaffe am Untreusee: Polizei Hof bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Hof bittet Zeugen, welche Beobachtungen am Untreusee gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.

